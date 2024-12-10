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عربي-دولي

أكبر عملية في تاريخ إسرائيل.. هذا ما فعلته في سوريا خلال ساعات!

Lebanon 24
10-12-2024 | 11:53
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كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن تنفيذ جيش الاحتلال واحدةً من أضخم عملياته منذ تأسيسه، مستهدفًا 400 موقع في سوريا خلال 48 ساعة.
 
وأوضحت وسائل الإعلام أن الهجمات تركزت على تدمير معظم الأسلحة والطائرات والسفن الحربية التابعة للجيش السوري.
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بالتوازي، أعلن الجيش الإسرائيلي بأن القوات الإسرائيلية أنهت الجزء الأساسي من عملياتها العسكرية في سوريا، التي استهدفت تقويض القدرات الاستراتيجية لنظام بشار الأسد.

وأوضح الجيش أن العملية شملت تدمير 70 إلى 80% من البنية العسكرية للنظام، بما في ذلك عشرات الطائرات، أنظمة الدفاع الجوي، ومستودعات الأسلحة. 

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