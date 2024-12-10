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رغم قرارات قيادة الفصائل المسلحة السورية.. "إعدام" ميداني في ريف حماة

Lebanon 24
10-12-2024 | 11:58
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نقلت وسائل إعلامية سورية، اليوم الثلاثاء، تنفيذ المعارضة السورية المسلحة إعداما ميدانيا في قرية الربيعة في ريف حماة رغم تحذيرات الإدارة العامة للعمليات العسكرية.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر قيام مسلح من مجموعة محسوبة على إدارة العمليات العسكرية بإعدام شابين أعزلين بعد أن أنهت مجموعته اشتباكا داخل مزرعة محصنة في بلدة الربيعة مع فلول عسكريين، قيل في وقت سابق إنهم ضباط مؤيدون لنظام الرئيس السابق بشار الأسد، ورُجح أن يكون بينهم شقيقه ماهر الأسد.
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ورغم أن عددا من أفراد المجموعة دعا إلى عدم إطلاق النار على الشابين الذين استسلما وانبطحا على الأرض خرج أحد أفرادها عن طوره وصب وابلا من الرصاص على جسديهما وهو يصيح بعبارات الانتقام.
وكانت القيادة العامة للفصائل المسلحة السورية، أصدرت يوم أمس، سلسلة قرارات من بينها تحذير من "تصفية الحسابات" والثأر. (روسيا اليوم) 
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