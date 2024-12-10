بعد 12 عامًا.. هل ستفتح تركيا سفارتها في سوريا؟

Advertisement

أعلن وزير الخارجية التركي، الثلاثاء، أن أنقرة ستنتظر إلى حين "توفر الشروط" لفتح سفارة في دمشق.وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ردا على أسئلة الصحفيين حول هذه المسألة: "سندرس الأمر، وسننتظر حتى تتوفر الشروط المناسبة".وأغلقت تركيا سفارتها في آذار 2012 بسبب "تدهور الأوضاع الأمنية في سوريا". (سكاي نيوز)