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عربي-دولي

بعد 12 عامًا.. هل ستفتح تركيا سفارتها في سوريا؟

Lebanon 24
10-12-2024 | 12:10
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أعلن وزير الخارجية التركي، الثلاثاء، أن أنقرة ستنتظر إلى حين "توفر الشروط" لفتح سفارة في دمشق.

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ردا على أسئلة الصحفيين حول هذه المسألة: "سندرس الأمر، وسننتظر حتى تتوفر الشروط المناسبة".
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وأغلقت تركيا سفارتها في آذار 2012 بسبب "تدهور الأوضاع الأمنية في سوريا". (سكاي نيوز)
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