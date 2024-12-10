آخر تصريح.. هذا ما أعلنه "البيت الأبيض" عن سوريا

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وتابع: "ستعترف الولايات المتحدة بحكومة سورية مستقبلية تنتج عن هذه العملية وتدعمها بالكامل. ونحن على استعداد لتقديم كل الدعم المناسب لجميع المجتمعات والدوائر الانتخابية المتنوعة في سوريا". (سكاي نيوز)

وذكر كيربي أن الرئيس جو بايدن "على اطلاع دائم بشأن سوريا من فريق الأمن القومي"، مضيفاً "هناك العديد من مجموعات المعارضة الآن في سوريا ويجب مراقبة ما يفعلون، وفي النهاية الشعب السوري هو من يقرر كيف يكون مستقبله".تابع: "مصلحة أمننا القومي أن تكون سوريا مستقرة وأن نبقي الضغط على داعش، وتوقعوا استمرار هذا الضغط لأننا لا نريد أن يستغل داعش الوضع ويعود"، مشيراً إلى أن "ما حدث في سوريا أكبر دليل على أن نفوذ روسيا وإيران في المنطقة أصبح ضعيفا".وأوضح "لدينا قنوات اتصال مع المعارضة في سوريا وسنبقي عليها".وأكّد بلينكن إن "الشعب السوري هو الذي سيقرر مستقبل سوريا. وينبغي لجميع الدول أن تتعهد بدعم عملية شاملة وشفافة والامتناع عن التدخل الخارجي".وأضاف: "تؤكد الولايات المتحدة دعمها الكامل للانتقال السياسي بقيادة سورية. وينبغي أن تؤدي عملية الانتقال هذه إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي يفي بالمعايير الدولية للشفافية والمساءلة، بما يتفق مع مبادئ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254".