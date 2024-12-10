مكافأة مالية "ضخمة" لمَن يُدلي بمعلومات عن صحفي أميركي مُختطف في سوريا

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ويقدم المبلغ المالي برنامج "مكافآت من أجل العدالة"، وذلك لأي شخص قد يقدم معلومات تؤدي لتحديد موقع تايس، والعثور عليه وإعادته لبلاده وعائلته.وقالت في الإعلان "إذا كان لديك معلومات عنه، تواصل مع (مكافآت من أجل العدالة) على الرقم أدناه أو عبر تطبيق سيغنال، تيليغرام، أو الواتس آب، فقد يؤهلك ذلك للحصول على الهجرة والمكافأة".واختفى تايس في 2012، بينما كان يغطي الحرب الأهلية في سوريا، وظهر منذ ذلك الحين مرة واحدة في فيديو مدته 43 ثانية، يحيط به مسلحون. (الحرة)