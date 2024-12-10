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عربي-دولي

بعد إستيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة في الجولان.. هكذا علقت الإمارات

Lebanon 24
10-12-2024 | 12:42
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أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، عن إدانتها بشدة استيلاء القوات الإسرائيلية على المنطقة العازلة في هضبة الجولان، مؤكدة حرص الدولة على وحدة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها.
  
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واشارت في في بيان لها، إلى أن "هذا الاستيلاء يعد خرقا وانتهاكا للقوانين الدولية ولا سيما اتفاق فض الاشتباك بين إسرائيل وسوريا والذي وقع عليه الجانبان في عام 1974".

كما أكدت رفض دولة الإمارات القاطع لهذه الممارسات، والتي تهدد بالمزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة، وتعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار. (سكاي نيوز) 
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