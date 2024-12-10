بعد إستيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة في الجولان.. هكذا علقت الإمارات

Advertisement

واشارت في في بيان لها، إلى أن "هذا الاستيلاء يعد خرقا وانتهاكا للقوانين الدولية ولا سيما اتفاق فض الاشتباك بين إسرائيل وسوريا والذي وقع عليه الجانبان في عام 1974".كما أكدت رفض دولة الإمارات القاطع لهذه الممارسات، والتي تهدد بالمزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة، وتعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار. (سكاي نيوز)