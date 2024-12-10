لبحث التهدئة وتبادل الأسرى.. وفد إسرائيلي رفيع المستوى في القاهرة

قام وفد إسرائيلي رفيع المستوى، بزيارة القاهرة، اليوم الثلاثاء، لبحث الوصول إلى تهدئة في قطاع غزة ودعم دخول المساعدات ومتابعة تدهور الأوضاع في المنطقة.



وبحسب المعلومات، فإن الوفد الإسرائيلي ناقش تفاصيل صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في القطاع والتوصل إلى اتفاق جزئي للإفراج عن الرهائن الذين يعانون من أمراض خطيرة. (العربية)

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