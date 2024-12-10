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إصابة مستوطن.. عملية دهس في تل أبيب

Lebanon 24
10-12-2024 | 13:29
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أصيب مساء اليوم الثلاثاء، مستوطن إسرائيلي في عملية دهس في مستوطنة "بني براك" قرب تل أبيب وسط فلسطين المحتلة.

وبعد نحو ساعة من تنفيذ العملية، أعلن جيش الاحتلال رسميا، أنها عملية فدائية وأن المنفذ فلسطيني من الداخل المحتل عام 48. (شبكة قدس)
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