قائد الحرس الثوري الإيراني تعليقاً على سقوط الأسد: لن نتأثر

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وأضاف "لن نُضعف، ولن ينقص شيء من قوة بلادنا" وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.وقال: "حتى اللحظة الأخيرة قبل سقوط الأسد، كان مستشارونا العسكريون وقواتنا حاضرون في سوريا، لكن حاليًا، لا توجد أي قوات إيرانية هناك".