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قائد الحرس الثوري الإيراني تعليقاً على سقوط الأسد: لن نتأثر

Lebanon 24
10-12-2024 | 14:04
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أكد قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي بعد سقوط بشار الأسد في سوريا، اليوم الثلاثاء أن "بلاده لن تتأثر أو تُضعف".

وأضاف "لن نُضعف، ولن ينقص شيء من قوة بلادنا" وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.
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وقال: "حتى اللحظة الأخيرة قبل سقوط الأسد، كان مستشارونا العسكريون وقواتنا حاضرون في سوريا، لكن حاليًا، لا توجد أي قوات إيرانية هناك".

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