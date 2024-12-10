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عربي-دولي

بشأن التمدّد الإسرائيلي في سوريا.. رسالة من الأزهر إلى الدول العربية والإسلامية

Lebanon 24
10-12-2024 | 16:11
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استنكر الأزهر الهجمات التي شنتها قوات الجيش الإسرائيلي على المؤسسات والمقدرات السورية والتوغل الإسرائيلي لضم أراض جديدة من الدولة السورية.

وقال الأزهر في بيان إنه يستنكر "انتهازية الصهاينة واستغلالهم ما تمر به سوريا للسطو على أرضها ومقدراتها".
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وأكد الأزهر أن هذا "الكيان المحتل اعتاد على اغتصاب أراضي دول المنطقة ونهب ثرواتها وتسخير مواردها لخدمة مصالحه".

ووجه الأزهر رسالة للعالم العربي والإسلامي مطالبا "باتخاذ مواقف جادة وسريعة والضَّغط الدولي" من أجل وقف تمدد هذا السرطان وانتشاره في الجسد العربي عضوًا تلو الآخر.

وحذر الأزهر الشعب السوري مما أسماهم "القوى الشريرة" والتي وصفها بانها "لا تريد لسوريا أن تستقر وتزدهر" مناشدا السوريين بأن لا يغفلوا لحظة عن سوريا وعن الوضع الحرج الذي تمر بها وبالمنطقة. (روسيا اليوم)
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