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عربي-دولي
بعد اجتماعه بحكومة "الأسد".. إليكم أول تصريح لمحمد البشير
Lebanon 24
10-12-2024
|
16:14
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عقد المكلف بتسيير أعمال الحكومة السورية،
محمد البشير، اليوم الثلاثاء،
اجتماعا مع وزراء النظام السابق بعد تكليفه من قيادة المعارضة السورية بتشكيل حكومة إنقاذ.
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وفي تصريحات أدلى بها بعد الاجتماع، أكد البشير أنه "كلف من قبل القيادة العامة بتسيير أعمال الحكومة السورية خلال فترة انتقالية، بهدف استلام الملفات والمؤسسات الحكومية، وضمان عودة العاملين إليها وتفعيل دورها، بما يسهم في تقديم الخدمات لأهلنا في سوريا الحرة".
وأوضح أنه "تم تشكيل حكومة تسيير الأعمال من عدد من وزراء حكومة الثورة وهي حكومة الإنقاذ السورية"، مشيراً إلى أن "مهام حكومة تسيير الأعمال تتمثل في ضبط الأمن والحفاظ على استقرار المؤسسات وضمان عدم تفكك الدولة، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الأساسية للشعب، وذلك إلى حين تشكيل حكومة جديدة لسوريا تحقق تطلعات المجتمع السوري".
ولفت البشير إلى أن "الشعب السوري يستحق حياة كريمة، وأن تقدم له أفضل وأجود الخدمات، معربا عن أمله في أن يكون وزراء الحكومة السابقة عونا لوزراء المرحلة الانتقالية، خصوصا فيما يتعلق بتسليم الملفات لضمان تقديم الخدمات لأهل سوريا دون انقطاع".
ختم: "اكتسبوا من تجربتهم السابقة في إدارة محافظة إدلب والمناطق المحيطة بها خبرة واسعة، ساهمت في صقل الموارد والكوادر البشرية التي يمتلكونها، ما يجعلهم قادرين على تحمل المسؤولية العظيمة التي أوكلت إليهم". (روسيا اليوم)
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