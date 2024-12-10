Advertisement

عربي-دولي

بعد اجتماعه بحكومة "الأسد".. إليكم أول تصريح لمحمد البشير

Lebanon 24
10-12-2024 | 16:14
A-
A+
Doc-P-1291024-638694696852725847.png
Doc-P-1291024-638694696852725847.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عقد المكلف بتسيير أعمال الحكومة السورية، محمد البشير، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع وزراء النظام السابق بعد تكليفه من قيادة المعارضة السورية بتشكيل حكومة إنقاذ.

Advertisement
وفي تصريحات أدلى بها بعد الاجتماع، أكد البشير أنه "كلف من قبل القيادة العامة بتسيير أعمال الحكومة السورية خلال فترة انتقالية، بهدف استلام الملفات والمؤسسات الحكومية، وضمان عودة العاملين إليها وتفعيل دورها، بما يسهم في تقديم الخدمات لأهلنا في سوريا الحرة".

وأوضح أنه "تم تشكيل حكومة تسيير الأعمال من عدد من وزراء حكومة الثورة وهي حكومة الإنقاذ السورية"، مشيراً إلى أن "مهام حكومة تسيير الأعمال تتمثل في ضبط الأمن والحفاظ على استقرار المؤسسات وضمان عدم تفكك الدولة، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الأساسية للشعب، وذلك إلى حين تشكيل حكومة جديدة لسوريا تحقق تطلعات المجتمع السوري".

ولفت البشير إلى أن "الشعب السوري يستحق حياة كريمة، وأن تقدم له أفضل وأجود الخدمات، معربا عن أمله في أن يكون وزراء الحكومة السابقة عونا لوزراء المرحلة الانتقالية، خصوصا فيما يتعلق بتسليم الملفات لضمان تقديم الخدمات لأهل سوريا دون انقطاع".

ختم: "اكتسبوا من تجربتهم السابقة في إدارة محافظة إدلب والمناطق المحيطة بها خبرة واسعة، ساهمت في صقل الموارد والكوادر البشرية التي يمتلكونها، ما يجعلهم قادرين على تحمل المسؤولية العظيمة التي أوكلت إليهم". (روسيا اليوم) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:04 | 2024-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:11 | 2024-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:18 | 2024-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:27 | 2024-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:44 | 2024-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:32 | 2024-12-10
17:46 | 2024-12-10
16:56 | 2024-12-10
16:48 | 2024-12-10
16:38 | 2024-12-10
16:21 | 2024-12-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24