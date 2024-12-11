بسبب تهديده بالقتل.. رجل يحاول تغيير مسار رحلة طيران بالقوة

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تم توقيف رجل على متن طائرة ركاب مكسيكية كانت في رحلة داخلية حاول إرغام طاقم الطائرة بالقوة على تغيير مسارها إلى الولايات المتحدة.وأعلنت شركة الطيران في أن رحلة فولاريس رقم 3041 كانت متجهة من إل باجيو إلى تيخوانا عندما حاول أحد الركاب إعادة توجيه الطائرة بالقوة إلى الولايات المتحدة.وبسبب الحادث، تم تحويل الطائرة إلى مطار غوادالاخارا الدولي، حيث تم وضع الراكب في حجز الشرطة.وقالت الشركة: "تصرف الطاقم وفقا للإجراءات الأمنية المعمول بها، ووفقا للبروتوكول، تم تحويل الطائرة إلى مطار غوادالاخارا، حيث قامت شركة الطيران بتسليم الراكب إلى عهدة السلطات المختصة".وقالت السلطات المكسيكية لشبكة ABC News إن الرجل كان مسافرا مع زوجته وطفليه.وحسب الشبكة فإن الرجل أخبر طاقم الطائرة أن أحد أقاربه قد اختطف قبل الإقلاع مباشرة وأنه كان يحاول تجنب تيخوانا لأنه واجه تهديدا بالقتل إذا سافر إلى هناك.