واشنطن تحث المعارضة السورية على تشكيل حكومة انتقالية

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قال مسؤولان أميركيان ومساعد بالكونغرس إن إدارة الرئيس جو بايدن حثت المعارضة السورية المسلحة على "عدم تولي قيادة البلاد بالتبعية بل إدارة عملية شاملة لتشكيل حكومة انتقالية".ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين أميركيين ومساعد بالكونغرس اطلعوا على الاتصالات الأميركية الأولى مع "هيئة تحرير الشام" قولهم إن الاتصالات الأميركية مع "هيئة تحرير الشام" تجري بالتنسيق مع حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط، بما في ذلك تركيا.