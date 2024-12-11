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عربي-دولي

ترامب يتهم إدارة بايدن بالإختلاس! (صور)

Lebanon 24
11-12-2024 | 01:18
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سخر الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب من تمويل إدارة الرئيس جو بايدن كييف، متهما إياها باختلاس ضرائب الأميركيين.

ونشر ترامب على شبكة التواصل الاجتماعي Truth Social صورة لبايدن واقفا بجانب لوحة بيضاء تظهر وصفا لكيفية عمل الاقتصاد في عهد بايدن، أو "بايدنوميكس". تتضمن "بايدنوميكس" 5 نقاط وهي:
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- أنتم (الأمريكيون) تدفعون الضرائب،

- أرسلها إلى أوكرانيا،

- إنها (أوكرانيا) تعيدها إلى هانتر،

- ويعطيها هانتر لي،

- أنا أعفو عن هانتر.
 
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