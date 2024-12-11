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عربي-دولي

خامنئي: دولة مجاورة لسوريا وضعت خطة الإطاحة بالأسد

Lebanon 24
11-12-2024 | 03:04
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قال المرشد الإيراني علي خامنئي، الأربعاء، إن بلاده لديها أدلة على أن الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد كانت نتيجة لخطة وضعتها الولايات المتحدة وإسرائيل وإحدى الدول المجاورة لسوريا لم يذكرها بالاسم.
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ويذكر أن خامنئي يكرر مراراً أن «سوريا هي عند الخط الأمامي للمقاومة» ضد إسرائيل وهي «ركيزة» في هذه المعركة.
 (الشرق الأوسط)
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