مصر أكدت لواشنطن رفضها "استيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة مع سوريا"

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أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي رفض القاهرة لاستيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة مع سوريا والمواقع القيادية المجاورة لها، بحسب "روسيا اليوم".وخلال اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن جدد "التأكيد على موقف القاهرة الثابت والداعم للدولة السورية وسيادتها ووحدة وسلامة أراضيها".واتفق الجانبان بحسب بيان الخارجية المصرية على "أهمية تبني عملية سياسية شاملة في سوريا ترتكز على عدم إقصاء أية أطراف ومكونات وطنية سورية".