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عربي-دولي

أميركا تعلن صد هجوم حوثي على سفن لها بخليج عدن

Lebanon 24
11-12-2024 | 03:45
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أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، الأربعاء، التصدي لهجوم نفذته جماعة الحوثي واستهدفت سفنا أمريكية في أثناء عبورها من خليج عدن.
وقالت سنتكوم في بيان عبر منصة إكس: "تمكنت المدمرتان التابعتان للبحرية الأمريكية يو إس إس ستوكديل ويو إس إس أوكين من التصدي لهجوم بمجموعة أسلحة أطلقه الحوثيون في أثناء عبور السفن خليج عدن، يومي 9، و10 كانون الأول الجاري".
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وحسب البيان، "كانت المدمّرتان ترافقان 3 سفن تجارية تملكها وتديرها الولايات المتحدة وترفع العلم الأمريكي".
وأشار البيان إلى أن الهجوم لم تسفر عن أي إصابات في السفن التجارية أو سفن البحرية الأمريكية.
وأضاف: " نجحت المدمرتان في التعامل مع وهزيمة العديد من أنظمة الهجوم الجوي أحادية الاتجاه بدون طيار وصاروخ كروز مضاد للسفن (ASCM) مما ضمن سلامة السفن وأفرادها، وكذلك السفن المدنية وأطقمها".
وأردف: "تعكس هذه الإجراءات الالتزام المستمر لقوات القيادة المركزية الأمريكية بحماية الأفراد الأميركيين والشركاء الإقليميين والشحن الدولي ضد هجمات الحوثيين المدعومين من إيران".
المصدر: الاناضول
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