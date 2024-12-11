غزة.. حصيلة جديدة لضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع

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أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى "44 ألفا و805 شهداء و106 آلاف و257 مصابا" منذ 7 تشرين الأول 2023.وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي: "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 44 ألفا و805 شهداء، و106 آلاف و257 مصابا منذ 7 تشرين الأول 2023".وأضافت أن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 19 شهيدا و69 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية".وأشارت إلى وجود عدد "من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم". (الاناضول)