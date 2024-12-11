في روسيا.. أين سيعيش بشار الأسد بعد سقوط نظامه؟

كشفت مجلة "التايمز" البريطانية أنه "من المرجح أن ينتقل الرئيس المخلوع بشار الأسد إلى منطقة موسكو سيتي بعد أن منحته روسيا اللجوء.

وأضافت المجلة أن "عائلة الأسد تمتلك أكثر من 20 شقة في منطقة موسكو سيتي".