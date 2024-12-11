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عربي-دولي

في روسيا.. أين سيعيش بشار الأسد بعد سقوط نظامه؟

Lebanon 24
11-12-2024 | 07:17
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كشفت مجلة "التايمز" البريطانية أنه "من المرجح أن ينتقل الرئيس المخلوع بشار الأسد إلى منطقة موسكو سيتي بعد أن منحته روسيا اللجوء. 
 
وأضافت المجلة أن "عائلة الأسد تمتلك أكثر من 20 شقة في منطقة موسكو سيتي". 
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