Advertisement

عربي-دولي

وزير الخارجية السعودي يبحث المستجدات الإقليمية مع نظيره الإسباني

Lebanon 24
11-12-2024 | 08:21
A-
A+

Doc-P-1291303-638695269386364888.jpg
Doc-P-1291303-638695269386364888.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شددت قطر وإسبانيا، الأربعاء، على ضرورة ضمان وحدة سوريا والعمل على انتقال سلمي للسلطة فيها بعد سقوط نظام بشار الأسد.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، من وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون في إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس.
Advertisement
وذكرت الخارجية القطرية في بيان، أنه جرى خلال الاتصال "استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها".
وأكد الجانبان "ضرورة ضمان وحدة سوريا والعمل على انتقال سلمي للسلطة من خلال عملية سياسية جامعة استنادا إلى قرار مجلس الأمن 2254، وتعزيز جهود حماية المدنيين ومكافحة الإرهاب".
(الاناضول)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:11 | 2024-12-11
10:00 | 2024-12-11
09:57 | 2024-12-11
09:44 | 2024-12-11
09:35 | 2024-12-11
09:16 | 2024-12-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24