وزير الخارجية السعودي يبحث المستجدات الإقليمية مع نظيره الإسباني

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شددت قطر وإسبانيا، الأربعاء، على ضرورة ضمان وحدة سوريا والعمل على انتقال سلمي للسلطة فيها بعد سقوط نظام بشار الأسد.جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، من وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون في إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس.وذكرت الخارجية القطرية في بيان، أنه جرى خلال الاتصال "استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها".وأكد الجانبان "ضرورة ضمان وحدة سوريا والعمل على انتقال سلمي للسلطة من خلال عملية سياسية جامعة استنادا إلى قرار مجلس الأمن 2254، وتعزيز جهود حماية المدنيين ومكافحة الإرهاب".(الاناضول)