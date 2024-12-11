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عربي-دولي
معارك فوضوية في شمال سوريا.. "قسد" تسقط طائرة مسيّرة أميركية بالخطأ
Lebanon 24
11-12-2024
|
23:04
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أكد مسؤولون أميركيون أن طائرة مسيّرة من طراز MQ-9 Reaper أُسقطت يوم الاثنين شمال سوريا عن طريق الخطأ على يد قوات "سوريا الديمقراطية" (قسد)، التي تدعمها الولايات المتحدة.
وأوضح المسؤولون أن قوات "قسد" ظنّت أن الطائرة المسيّرة تركية وتشكّل تهديدًا، فقامت بإسقاطها. الحادث وقع في ظل اشتباكات مستمرة بين مسلحين مدعومين من تركيا و"قسد" في مناطق كانت تحت السيطرة الكردية خلال السنوات الماضية، وفقًا لتقرير نشرته "سي إن إن".
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هذا الحادث، الذي ترتّب عليه خسارة طائرة تُقدر قيمتها بملايين الدولارات، يُبرز الفوضى وتعقيد المشهد الأمني شمال سوريا، وسط استمرار الصراعات والتداخلات الإقليمية والدولية. (ارم نيوز)
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