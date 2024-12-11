Advertisement

عربي-دولي

" لن يمر بدون رد".. روسيا تعلّق على هجوم المطار العسكري في تاغانروغ

Lebanon 24
11-12-2024 | 23:14
A-
A+
Doc-P-1291577-638695810087144396.jpeg
Doc-P-1291577-638695810087144396.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

أكدت وزارة الدفاع الروسية أن الهجوم الصاروخي الذي نفذته قوات كييف صباح اليوم على المطار العسكري في مدينة تاغانروغ بمقاطعة روستوف باستخدام صواريخ "ATACMS" الأميركية لن يمر دون رد.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها أن قوات كييف استهدفت مطارا عسكريا في مدينة تاغانروغ بمقاطعة روستوف صباح اليوم باستخدام 6 صواريخ باليستية أميركية من طراز "ATACMS".
Advertisement

وأكدت الوزارة في بيانها "إسقاط صاروخين منها بواسطة نظام الدفاع الجوي بانتسير، فيما تم تحويل مسار الصواريخ الأخرى بواسطة وسائل الحرب الإلكترونية".

وأوضح البيان عدم "وجود أضرار كبيرة"، مشيرا إلى أن مبنيين في المنطقة الفنية للمطار وثلاث وحدات من المركبات العسكرية، بالإضافة إلى مركبات مدنية في موقف السيارات المجاور للمطار، تعرضت لأضرار طفيفة فقط (جراء سقوط الشظايا)".

وشددت الدفاع الروسية على أن هذا الهجوم بأسلحة غربية بعيدة المدى من قبل نظام كييف لن يمر دون رد، وسيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة.

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:43 | 2024-12-12
02:26 | 2024-12-12
02:23 | 2024-12-12
01:46 | 2024-12-12
01:39 | 2024-12-12
01:33 | 2024-12-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24