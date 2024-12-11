" لن يمر بدون رد".. روسيا تعلّق على هجوم المطار العسكري في تاغانروغ

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أكدت وزارة الدفاع الروسية أن الهجوم الصاروخي الذي نفذته قوات كييف صباح اليوم على المطار العسكري في مدينة تاغانروغ بمقاطعة روستوف باستخدام صواريخ "ATACMS" الأميركية لن يمر دون رد.وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها أن قوات كييف استهدفت مطارا عسكريا في مدينة تاغانروغ بمقاطعة روستوف صباح اليوم باستخدام 6 صواريخ باليستية أميركية من طراز "ATACMS".وأكدت الوزارة في بيانها "إسقاط صاروخين منها بواسطة نظام الدفاع الجوي بانتسير، فيما تم تحويل مسار الصواريخ الأخرى بواسطة وسائل الحرب الإلكترونية".وأوضح البيان عدم "وجود أضرار كبيرة"، مشيرا إلى أن مبنيين في المنطقة الفنية للمطار وثلاث وحدات من المركبات العسكرية، بالإضافة إلى مركبات مدنية في موقف السيارات المجاور للمطار، تعرضت لأضرار طفيفة فقط (جراء سقوط الشظايا)".وشددت الدفاع الروسية على أن هذا الهجوم بأسلحة غربية بعيدة المدى من قبل نظام كييف لن يمر دون رد، وسيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة.