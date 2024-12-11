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تقرير يكشف: حماس تُسرّع إعادة بناء بنيتها التحتية في غزة

Lebanon 24
11-12-2024 | 23:12
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ذكرت مصادر أمنية إسرائيلية أن حركة حماس زادت من وتيرة إعادة بناء بنيتها التحتية في قطاع غزة، مما يمثل تحديًا كبيرًا أمام الحفاظ على الاستقرار الأمني هناك.

ووفقًا لتقرير نشرته هيئة البث الإسرائيلية، رصدت الأجهزة الأمنية خلال الأسابيع الماضية تعزيزًا تنظيميًا لحماس في وسط القطاع، وهو ما ظهر جليًا حتى قبل أحداث إطلاق النار التي وقعت صباح الأربعاء.
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وكشفت المصادر أن حماس تستعيد قدراتها بسرعة عقب كل عملية عسكرية، مستفيدة من غياب بديل حكومي قوي على الأرض.

وأشار التقرير إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تناول هذا الموضوع في مؤتمر صحفي، موضحًا أن إسرائيل تعمل الآن مع عشائر جديدة لإعادة فرض النظام في غزة، بعدما قُتل أفراد العشائر السابقة التي تعاونت مع إسرائيل على يد مقاتلي حماس.

وأكد المسؤولون الأمنيون أنه رغم الضربات العسكرية التي تلقتها حماس، إلا أن الحركة تنجح في إعادة تأهيل بنيتها التحتية وإعادة القوة إلى صفوفها وإعادة سيطرتها على قطاع غزة، مع الاستفادة من الفراغ الحكومي القائم.

وقبل يومين، قالت مصادر في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية إن حماس نجحت في إعادة تأهيل قدراتها بشكل جزئي في شمال القطاع أيضاً، وبحسب المصادر، فإن المسؤول عن ترميم البنية التحتية لحركة حماس في جباليا، عز الدين الحداد، نجح في إعادة الذراع العسكري لحركة حماس، ويقود خط حرب عصابات شمال غزة.

وتم تعيين الحداد خلفا لمحمد الضيف الذي قتلته قوات إسرائيلية في شهر تموز الماضي. (ارم نيوز)
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