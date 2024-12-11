Advertisement

عربي-دولي

بعد سقوط الاسد.. دعوات لإلغاء العقوبات المفروضة على سوريا

Lebanon 24
11-12-2024 | 23:26
A-
A+
Doc-P-1291583-638695818199212283.png
Doc-P-1291583-638695818199212283.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
دعا العضوان في الكونغرس الأميركي، جو ويلسون، وبريندان بويل، من خلال رسالة مشتركة للإدارة الأميركية، لتعليق العقوبات المفروضة على سوريا بهدف دعم العملية الانتقالية عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد.

وأكد ويلسون وبويل في الرسالة على ضرورة تعليق العقوبات الأميركية على سوريا بعد سقوط نظام الأسد، مع الأخذ في الاعتبار الأوضاع الراهنة في البلاد.
Advertisement

كما شدد النائبان، في هذا السياق، على أن العقوبات المفروضة لتضييق المجال الاقتصادي لنظام الأسد وعناصره والقضاء على الأدوات التي تدعم الإرهاب، يجب تعليقها من أجل دعم العملية الانتقالية في سوريا وشعبها.

وأضافا أن "سقوط نظام الأسد يعد فرصة مهمة للغاية لتخفيف العقوبات ضد سوريا، لكن يجب الحفاظ على العقوبات المفروضة على مسؤولي نظام الأسد وغيرهم من المتورطين في جرائم ضد الشعب السوري، لكننا نعتقد أنه يجب تعليق العقوبات القطاعية والمتعلقة بالدولة".

وفي 2020، أقرت واشنطن قانون "حماية المدنيين في سوريا" ما عرف بـ"قانون قيصر" الذي يفرض عقوبات على النظام السوري وأي دول تتعاون معه في غالبية القطاعات ومنها الطاقة.

والأسبوع الماضي، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على والد زوجة بشار الأسد؛ لدعمه الرئيس السوري الذي فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات، وبحسب الوزارة، فإن الأخرس، المقيم في المملكة المتحدة، موجود الآن في روسيا، إلى حيث فر الأسد وعائلته أيضا. (عربي21)
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:43 | 2024-12-12
02:26 | 2024-12-12
02:23 | 2024-12-12
01:46 | 2024-12-12
01:39 | 2024-12-12
01:33 | 2024-12-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24