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عربي-دولي
بعد سقوط الاسد.. دعوات لإلغاء العقوبات المفروضة على سوريا
Lebanon 24
11-12-2024
|
23:26
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دعا العضوان في الكونغرس الأميركي، جو ويلسون، وبريندان بويل، من خلال رسالة مشتركة للإدارة الأميركية، لتعليق العقوبات المفروضة على سوريا بهدف دعم العملية الانتقالية عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد.
وأكد ويلسون وبويل في الرسالة على ضرورة تعليق العقوبات الأميركية على سوريا بعد سقوط نظام الأسد، مع الأخذ في الاعتبار الأوضاع الراهنة في البلاد.
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كما شدد النائبان، في هذا السياق، على أن العقوبات المفروضة لتضييق المجال الاقتصادي لنظام الأسد وعناصره والقضاء على الأدوات التي تدعم الإرهاب، يجب تعليقها من أجل دعم العملية الانتقالية في سوريا وشعبها.
وأضافا أن "سقوط نظام الأسد يعد فرصة مهمة للغاية لتخفيف العقوبات ضد سوريا، لكن يجب الحفاظ على العقوبات المفروضة على مسؤولي نظام الأسد وغيرهم من المتورطين في جرائم ضد الشعب السوري، لكننا نعتقد أنه يجب تعليق العقوبات القطاعية والمتعلقة بالدولة".
وفي 2020، أقرت واشنطن قانون "حماية المدنيين في سوريا" ما عرف بـ"قانون قيصر" الذي يفرض عقوبات على النظام السوري وأي دول تتعاون معه في غالبية القطاعات ومنها الطاقة.
والأسبوع الماضي، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على والد زوجة بشار الأسد؛ لدعمه الرئيس السوري الذي فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات، وبحسب الوزارة، فإن الأخرس، المقيم في المملكة المتحدة، موجود الآن في روسيا، إلى حيث فر الأسد وعائلته أيضا. (عربي21)
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