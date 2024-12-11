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عربي-دولي

كوريا الجنوبية.. الرئيس يرفض دعوات التنحي

Lebanon 24
11-12-2024 | 23:38
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تعهد رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك-يول الخميس، بالنضال حتى النهاية ضد محاولات عزله أو التحقيق في أزمة "الأحكام العرفية"، مدافعا عن قراره بفرضها بوصفها "عملا من أعمال الحكم".

وتحدى يون دعوات الاستقالة خلال خطابه للشعب، في الوقت الذي توسع فيه الشرطة والنيابة العامة تحقيقاتهما في إعلانه الأحكام العرفية الذي لم يدم طويلا يوم الثلاثاء الماضي.
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وقال يون إنه كان يمارس سلطته الرئاسية عند إعلان الأحكام العرفية "لحماية الأمة وتطبيع شؤون الدولة" ضد المعارضة التي شلت الحكومة، واصفا ذلك بأنه كان "حكما سياسيا مدروسا للغاية"، مضيفا: "سواء تم عزلي أو التحقيق معي، سأواجه الأمر بإنصاف".

كما نفى يون اتهامات التمرد الموجهة إليه.

وكان الرئيس الكوري الجنوبي نجح في تجنب محاولة بالبرلمان يوم الأحد بقيادة المعارضة لإقالته، حيث قاطع معظم نواب الحزب الحاكم التصويت في المجلس لمنع الحصول على أغلبية الثلثين اللازمة لتعليق صلاحياته الرئاسية.
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