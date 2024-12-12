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عربي-دولي

أقرب من أي وقت آخر.. حماس توافق على شرط إسرائيلي أساسي لوقف إطلاق النار!

Lebanon 24
12-12-2024 | 00:10
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أكد وسطاء عرب أن حركة حماس وافقت على شرط أساسي لإسرائيل في إطار مفاوضات لوقف إطلاق النار في غزة، ما يمهد للإفراج عن بعض الرهائن الإسرائيليين خلال الأيام المقبلة.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، أبلغت حماس الوسطاء، لأول مرة، استعدادها للموافقة على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء مؤقتًا في غزة بعد وقف القتال.
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كما قدمت الحركة قائمة بالرهائن، تشمل مواطنين أميركيين، سيتم الإفراج عنهم بموجب الاتفاق، وهي خطوة لم تقم بها منذ الهدنة الوحيدة التي أُبرمت قبل عام.

الخطة الجديدة، التي اقترحتها القاهرة وتحظى بدعم واشنطن، تسعى للبناء على وقف إطلاق النار في لبنان المبرم نوفمبر الماضي، والذي، رغم تعرضه لخروقات، لم ينهار تمامًا.

في المقابل، رفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التعليق على التقرير.
 
ويأتي التقدم نحو التوصل إلى اتفاق بعد زيارة وفد مصري لإسرائيل في أواخر تشرين الثاني، وفي أعقاب تصريحات للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في وقت سابق من كانون الاول الجاري، عندما قال إنه سيكون هناك "جحيم يدفع ثمنه" في الشرق الأوسط إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن قبل توليه منصبه في كانون الثاني المقبل. (سكاي نيوز)
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