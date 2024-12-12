Advertisement

عربي-دولي

رئيس الموساد يجتمع مع رئيس الوزراء القطري لبحث صفقة الرهائن في غزة

Lebanon 24
12-12-2024 | 02:26
A-
A+
Doc-P-1291662-638695925996518013.JPG
Doc-P-1291662-638695925996518013.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

كشفت مصادر أن رئيس الموساد الإسرائيلي ديفيد بارنياع التقى رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن في الدوحة أمس الأربعاء لمناقشة صفقة الرهائن في غزة ومفاوضات وقف إطلاق النار.

وتأتي زيارة بارنياع إلى قطر في إطار الجهود المبذولة لتحقيق انفراجة في المفاوضات لوضع اللمسات النهائية على الاتفاق قبل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في 20 يناير من العام المقبل.
Advertisement

وهذا اللقاء هو الثاني بين الجانبين، بعد لقائهما في فيينا أواخر شهر نوفمبر الماضي.

والأسبوع الماضي قدمت إسرائيل لـ"حماس" اقتراحا منقحا لاتفاق إطلاق سراح الرهائن ووقف اطلاق النار في غزة. ومع ذلك، فإن هذا الاقتراح الجديد والمحدث لا يختلف كثيرا عن الاقتراح الذي تم التفاوض عليه في أغسطس، والذي فشل في التنفيذ.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:46 | 2024-12-12
04:45 | 2024-12-12
04:24 | 2024-12-12
04:23 | 2024-12-12
04:22 | 2024-12-12
04:10 | 2024-12-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24