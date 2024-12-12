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عربي-دولي
رئيس الموساد يجتمع مع رئيس الوزراء القطري لبحث صفقة الرهائن في غزة
Lebanon 24
12-12-2024
|
02:26
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كشفت مصادر أن رئيس الموساد الإسرائيلي ديفيد بارنياع التقى رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن في الدوحة أمس الأربعاء لمناقشة صفقة الرهائن في غزة ومفاوضات وقف إطلاق النار.
وتأتي زيارة بارنياع إلى قطر في إطار الجهود المبذولة لتحقيق انفراجة في المفاوضات لوضع اللمسات النهائية على الاتفاق قبل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في 20 يناير من العام المقبل.
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وهذا اللقاء هو الثاني بين الجانبين، بعد لقائهما في فيينا أواخر شهر نوفمبر الماضي.
والأسبوع الماضي قدمت إسرائيل لـ"حماس" اقتراحا منقحا لاتفاق إطلاق سراح الرهائن ووقف اطلاق النار في غزة. ومع ذلك، فإن هذا الاقتراح الجديد والمحدث لا يختلف كثيرا عن الاقتراح الذي تم التفاوض عليه في أغسطس، والذي فشل في التنفيذ.
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