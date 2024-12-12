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الجيش المصري يجري تدريبات شرق قناة السويس

Lebanon 24
12-12-2024 | 03:32
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نفذت قوات الجيش المصري شرق قناة السويس تدريبات تكتيكية لمكافحة الإرهاب مع الجيش الثالث الميداني وقوات حرس الحدود والقوات الخاصة.

وتعمل قوات الجيش المصري على رفع الاستعداد القتالي العالي لكافة العناصر، حيث أكد وزير الدفاع المصري الفريق أول عبدالمجيد صقر "ضرورة الاهتمام بالتدريب وتطوير أساليبه ووسائله".
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ونشر المتحدث باسم الجيش المصري مجموعة من الصور تظهر استخدام الجنود قاذفات محمولة على الكتف بالإضافة إلى تنفيذ القوات الخاصة "عمليات نوعية".

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