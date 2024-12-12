





وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي إن وحدات من مجموعة قوات "الوسط" حررت بلدة زاريا الواقعة في أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، كما صدت قوات "الوسط" 9 هجمات مضادة، فيما بلغت خسائر العدو نحو 390 جنديا.

Advertisement

وفي ما يلي أبرز النقاط الأخرى التي تضمنها تقرير الدفاع الروسية:



فقد الجيش الأوكراني نحو 65 جنديا على يد مجموعة قوات "الشمال" في محور خاركوف. أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس أن قواتها حررت بلدة جديدة في دونيتسك، فيما وصل إجمالي خسائر أوكرانيا خلال اليوم الماضي إلى نحو 1345 جنديا بين قتيل وجريح.وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي إن وحدات من مجموعة قوات "الوسط" حررت بلدة زاريا الواقعة في أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، كما صدت قوات "الوسط" 9 هجمات مضادة، فيما بلغت خسائر العدو نحو 390 جنديا.فقد الجيش الأوكراني نحو 65 جنديا على يد مجموعة قوات "الشمال" في محور خاركوف.

حسنت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" وضعها التكتيكي وضربت قوات ومعدات عسكرية معادية في خاركوف ودونيتسك، وصدت 7 هجمات مضادة، مكبدة العدو خسائر تبلغ 410 جنود.

واصلت وحدات من مجموعة القوات "الجنوب" تقدمها في عمق دفاعات العدو في دونيتسك وبلغت خسائر القوات الأوكرانية هناك نحو 295 عسكريا.

حسنت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" وضعها على طول خط المواجهة في دونيتسك، بينما فقد الجيش الأوكراني نحو 150 جنديا.

استهدفت وحدات من مجموعة قوات "دنيبر" قوات ومعدات عسكرية معادية في مقاطعة خيرسون، وبلغت الخسائر الأوكرانية نحو 35 عسكريا.

إصابة ورشة لإنتاج الطائرات المسيرة الهجومية وتجمعات للقوات والمعدات العسكرية للعدو في 137 منطقة.

إسقاط 4 صواريخ HIMARS أمريكية الصنع و37 طائرة بدون طيار. (روسيا اليوم)