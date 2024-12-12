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عربي-دولي

لأغراض شخصية أو سياحية... روسيا تجدد تحذير مواطنيها من السفر إلى ليبيا

Lebanon 24
12-12-2024 | 06:47
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أصدرت السفارة الروسية في ليبيا بيانا جددت فيه تحذيرها لمواطني روسيا من السفر إلى ليبيا.


وأكدت السفارة الروسية في البيان أن الوضع العسكري والسياسي في البلاد لا يزال متوترا بشكل كبير، مما يجعل السفر إليها يشكل خطرا على الحياة والصحة.
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وأشارت السفارة إلى أن ليبيا ليست وجهة سياحية في الوقت الحالي، داعية المواطنين إلى الامتناع عن السفر إليها، خاصة إلى المناطق الغربية من البلاد، لأغراض شخصية أو سياحية.

وأكدت السفارة أن توصيات وزارة الخارجية الروسية، التي صدرت منذ عام 2011 بشأن الامتناع عن السفر إلى ليبيا، لا تزال سارية وذات أهمية بالغة، داعية إلى الانتظار حتى تتحسن الظروف لتحقيق أحلام السفر إلى شمال إفريقيا.


يذكر أن السفارة الروسية لدى ليبيا استأنفت عملها بشكل كامل في العاصمة طرابلس في صيف عام 2023، وجرت مراسم افتتاحها رسميا شهر أغسطس الماضي. (روسيا اليوم)
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