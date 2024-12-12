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كم بلغت حصيلة شهداء الحرب في غزة؟

Lebanon 24
12-12-2024 | 08:20
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قالت وزارة الصحة في غزة يوم الخميس إن الهجوم العسكري الإسرائيلي على القطاع تسبب في استشهاد 44835 فلسطينيا وإصابة 106356 منذ السابع من تشرين الأول 2023.
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