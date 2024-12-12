إنفجارات قويّة... إسرائيل شنّت غارات جديدة على دمشق

ذكر "تلفزيون سوريا" أن غارات إسرائيلية استهدفت محيط دمشق، وسط تحليق للطيران الحربي في سماء العاصمة.



وقال سكان في أحياء دمشق الغربية إنهم سمعوا انفجارين قويين، يعتقد أنهما في مطار المزة العسكري.



وأضاف السكان أنهم سمعوا أصوات طائرات حربية تحلق في أجواء ريف دمشق الجنوبي الغربي. (سكاي نيوز)

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