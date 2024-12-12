Advertisement

عربي-دولي

إنفجارات قويّة... إسرائيل شنّت غارات جديدة على دمشق

Lebanon 24
12-12-2024 | 08:44
A-
A+
Doc-P-1291839-638696151024990327.jpg
Doc-P-1291839-638696151024990327.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكر "تلفزيون سوريا" أن غارات إسرائيلية استهدفت محيط دمشق، وسط تحليق للطيران الحربي في سماء العاصمة.

وقال سكان في أحياء دمشق الغربية إنهم سمعوا انفجارين قويين، يعتقد أنهما في مطار المزة العسكري.

وأضاف السكان أنهم سمعوا أصوات طائرات حربية تحلق في أجواء ريف دمشق الجنوبي الغربي. (سكاي نيوز)
 
 
 
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:35 | 2024-12-12
12:20 | 2024-12-12
12:20 | 2024-12-12
12:15 | 2024-12-12
12:15 | 2024-12-12
12:06 | 2024-12-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24