سوريا.. رئيس المخابرات التركية في الجامع الأموي (فيديو)

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أظهر فيديو جرى تداوله رئيس جهاز المخابرات التركي إبراهيم قالن داخل المسجد الأموي في دمشق.وأفاد مصدران مطلعان لوكالة رويترز أن إبراهيم قالن، رئيس جهاز المخابرات التركي، يتواجد اليوم الخميس في العاصمة السورية دمشق.وقالت وسائل إعلام تركية، من بينها وكالة "يني شفق"، إن قالن قام بزيارة إلى الجامع الأموي التاريخي في دمشق.وفي السياق ذاته، رصد صحفي من "رويترز" سيارة واحدة على الأقل متجهة نحو الجامع الأموي وسط إجراءات أمنية مشددة وحشود كبيرة. (سكاي نيوز)