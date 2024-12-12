مصدر يكشف: كافة الطوائف السورية سيكون لها تمثيل في الحكومة

Advertisement

ذكرت وكالة "رويترز" نقلاً عن مصدر مطلع على مشاورات "هيئة تحرير الشام" أنّ كافة الطوائف السورية سيكون لها تمثيل في حكومة تصريف الأعمال.وقال المصدر إنّ القضايا التي سيتمّ تحديدها في الأشهر الثلاثة المقبلة تشمل ما إذا كان ينبغي لسوريا أن يكون لها نظام حكم رئاسي أم برلماني.كما أشار أحد الدبلوماسيين في دمشق إلى أنّ "هيئة تحرير الشام" هي الفصيل الوحيد الذي يعقد اجتماعات مع البعثات الأجنبية.وأضاف الدبلوماسي: "نحن قلقون، أين كلّ رؤساء المعارضة السياسية؟ سيكون وجودهم هنا بمثابة إشارة مهمة، وهم ليسوا هنا".كما قال دبلوماسي ثانٍ لرويترز إنّ "هيئة تحرير الشام نقلت رسائل طيبة إلى الجمهور، لكن درجة الشمولية التي أظهرتها في الأيام الأخيرة كانت مثيرة للقلق. ولا بدّ أن يكون الإصلاح الدستوري، على وجه الخصوص، عملية شاملة، وسوف يشكّل اختباراً كبيراً حقاً".وفي هذا الإطار، أشار الدبلوماسي إلى وجود العديد من الفصائل الأخرى التي لم تتخلَّ عن سلاحها أو تنشط بعد، وهو ما قد يشكّل عامل زعزعة للاستقرار إذا لم يتمّ إطلاق عملية شاملة. (الميادين)