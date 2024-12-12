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حماس تشيد بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعم للأونروا

Lebanon 24
12-12-2024 | 11:20
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أشادت حركة حماس، الخميس، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في مواجهة محاولات إسرائيل إنهاء عملها.
وقالت الحركة، في بيان: "نثمن اعتماد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الاستثنائية العاشرة الداعم للأونروا، في مواجهة الإجراءات الصهيونية الرامية إلى تصفية عملها والتضييق على شعبنا الفلسطيني وقضيته الوطنية".
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وأضافت: "الاحتلال الإسرائيلي يواصل تعميق الكارثة الإنسانية في غزة، ويرتكب جريمة التجويع المتعمد بحق أكثر من مليوني إنسان، ويعيق دخول المساعدات الإنسانية ويستهدف المدنيين وعناصر تأمين المساعدات".
وأشارت الحركة إلى أن "عدد موظفي الأونروا الذين قضوا برصاص وقصف الجيش الإسرائيلي نحو 203 شهداء".
ودعت حماس، المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى "تعزيز القرار الأممي بخطوات عملية توقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد المنظمات الإنسانية وموظفيها".
المصدر: الأناضول
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