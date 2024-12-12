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عربي-دولي

قائد "ٌقسد": تنظيم داعش عاد بقوة في البادية السورية

Lebanon 24
12-12-2024 | 11:45
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حذر مظلوم عبدي، قائد قوات سوريا الديمقراطية ذات الغالبية الكردية، من استغلال مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي للأوضاع الراهنة في سوريا.
وأكد عبدي في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز" أن التنظيم الإرهابي قد بدأ يعود إلى النشاط بقوة في البادية السورية، مشيراً إلى أن داعش أصبح الآن أكثر نشاطاً مقارنةً بالمرحلة السابقة.
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وأوضح عبدي قائلاً: "يمكننا القول بالتأكيد أن داعش أصبح أقوى، وخاصة في البادية السورية. كانوا يختبئون في السابق، ولكنهم الآن يعملون علناً على الأرض".
وأضاف أن الجيش السوري الذي كان في وقت سابق يقاتل داعش، لم يعد موجودًا في تلك المنطقة.
وأشار عبدي إلى أن داعش لا يقتصر على النشاط في البادية فقط، بل أصبح البعض من عناصره يدخلون إلى المناطق التابعة لقوات سوريا الديمقراطية.
وكشف عن حادثة مؤلمة، حيث قال: "قبل أيام قليلة، قتلوا ثلاثة من رفاقنا في الحسكة. لم يكن الأمر كذلك من قبل".
وتابع: "نعلم أن خطتهم تشمل مهاجمة سجن جويران ومخيم الهول".
شدد عبدي على ضرورة التصدي لهذا التهديد المتزايد بشكل عاجل، محذرًا من أن الأوضاع قد تشهد مزيداً من التدهور إذا لم يتم التعامل مع هذا الخطر بشكل حاسم. (سكاي نيوز)
 
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