بعد سقوط الأسد.. "تحذير" من بلينكن

حذّر وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، من إثارة المزيد من النزاعات في سوريا، وذلك بعد أيام من سقوط الرئيس السوري بشار الأسد.



وخلال لقائه الصحافيين قبيل مغادرته الأردن متوجهاً إلى تركيا ضمن جولته لبحث الأزمة السورية،قال بلينكن: "عندما يتعلق الأمر بالعديد من الجهات الفاعلة التي لديها مصالح حقيقية في سوريا، فمن المهم فعلاً في هذا الوقت أن نحاول جميعاً التأكد من أننا لا نثير أي نزاعات إضافية".(سكاي نيوز)

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