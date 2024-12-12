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عربي-دولي

قضية اوستن تايس الى الواجهة مجدداً.. حكومة سوريا الموقتة تعرض المساعد

Lebanon 24
12-12-2024 | 12:06
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أعلنت إدارة الشؤون السياسية التابعة للحكومة الانتقالية السورية الخميس، أن "البحث جار" عن الصحفي الأميركي أوستن تايس المفقود في سوريا منذ العام 2012.

وأبدت إدارة الشؤون السياسية استعدادها للتعاون مع واشنطن في البحث عن مواطنيها الذين فقد أثرهم في سوريا خلال حكم الأسد.
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وقالت في بيان على "تلغرام": "بتوجيه من القيادة.. جاري البحث عن المواطن الأميركي أوستن تايس" المخطوف في سوريا. وأفادت كذلك أنه جرى "تحرير وتأمين" أميركي يدعى ترافيز تيمرمان، من دون ذكر تفاصيل أخرى.

وأكدت في البيان ذاته استعدادها "للتعاون المباشر مع الإدارة الأميركية لاستكمال البحث عن المواطنين الأميركيين المغيبين من قبل نظام الأسد السابق".

وخطف تايس الذي كان يغطي الحرب في سوريا، في آب 2012 في داريا، إحدى ضواحي دمشق.
وظهر تايس الذي كان يبلغ ساعتها 31 عاما في شريط فيديو في ايلول 2012 وهو معصوب العينين، لكن هوية خاطفيه لا تزال مجهولة ولم يتوافر سوى قليل من المعلومات عنه منذ خطفه.

وعام 2022، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن الولايات المتحدة "متأكدة" من أن الصحافي "محتجز لدى النظام السوري" مؤكدا أنه طلب إطلاق سراحه.

وفي 2020، أرسل الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترامب الذي تعلق عليه عائلة تايس آمالا كبيرة بعد إعادة انتخابه، رسالة شخصية بشأن الصحفي إلى الرئيس السوري بشار الأسد، لكن الأخير قال إنه لا يعرف ما إذا كان تايس لا يزال حيا.

ومنذ سنوات تدعو منظمة "مراسلون بلا حدود" إلى إطلاق سراح الصحفي، وحثت السلطات الأميركية إلى بذل قصارى جهدها لتأمين إطلاقه.
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