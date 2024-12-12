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عربي-دولي

فضيحة مدوية تطال أحد أفراد عائلة "الأسد".. هذا ما فعله برجل أعمال مصري!

Lebanon 24
12-12-2024 | 12:15
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أعلن رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، اليوم الخميس، أنه كان ضحية لعملية استيلاء على استثماراته في سوريا من طرف أحد أفراد عائلة الأسد.

وقال ساويرس في تصريحات لوسائل إعلام مصرية، إن "رامي مخلوف ابن خال الرئيس السوري السابق بشار الأسد قام بالاستيلاء على استثماراته بعد أن كان مضطرا للدخول معه في شراكة".
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وأوضح في لقاء مع قناة "الحدث اليوم" المصرية، أنه "دخل في شراكة مع رامي مخلوف في قطاع الاتصالات السوري، حيث لم يكن بإمكانه الحصول على رخصة الاستثمار إلا من خلال تلك الشراكة، مؤكداً "أنه وبعد نجاح الشراكة أقدم ابن خال الأسد على الاستيلاء على المشروع".

اضاف: "أخرجني من الشركة بأقل من الاستثمار الذي وضعته وطردنا من البلد وطرد موظفينا، وهو لم يكن الفساد الوحيد الموجود، ولكنه كان يستولي على كل الصادرات والأسواق الحرة وواردات البترول والغاز كان يدخل فيها".

وأشار إلى أنه "كسب دعوى قضائية كان قد رفعها في محكمة إنجليزية غير أنها لم تتمكن من تعويضه عن الخسائر التي تكبدها". (سكاي نيوز) 
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