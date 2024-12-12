فرنسا تترقب تكليف رئيس حكومة جديد.. من هم المرشحون؟

تترقب فرنسا إعلان رئيسها، إيمانويل ماكرون، عن تكليف رئيس حكومة جديد، وذلك بعد أسبوع على حجب الثقة عن حكومة، ميشيل بارنيي، في البرلمان.



منذ تصويت المعارضة على إسقاط الحكومة، انخرط الرئيس الفرنسي في مشاورات مكثفة مع مختلف القوى السياسية في البلاد.

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والهدف الرئيسي لماكرون هو اختيار شخصية قادرة على بناء توازن سياسي يجنّب الحكومة القادمة أي أزمات جديدة قد تعصف بها، خاصة في ظل التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه فرنسا.



وتشير مصادر مقربة من الإليزيه إلى ترشيح عدة شخصيات لتولي المنصب. من أبرز هذه الأسماء:



فرانسوا بايرو، وهو رئيس حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية، والذي يعد من الحلفاء الرئيسيين لماكرون منذ عام 2017 عندما شغل منصب وزير العدل.



سيباستيان لوكورنو، وهو وزير الدفاع الحالي والمقرب من الرئيس، والذي يتمتع بخبرة سياسية تؤهله للتعامل مع الظروف الراهنة. (الحرة)