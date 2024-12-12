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عربي-دولي

الكرملين يكشف تفاصيل خروج الأسد من دمشق

Lebanon 24
12-12-2024 | 12:35
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نقلت "بلومبرغ" Bloomberg عن الكرملين القول إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طلب تحقيقا عن فشل استخباراته في كشف التهديد الذي أطاح بالرئيس السوري، بشار الأسد.
وكشف الكرملين أن عملاء بالمخابرات الروسية نظموا خروج الأسد من دمشق، مضيفاً أن المخابرات أخرجت الأسد من سوريا عبر طائرة من قاعدة عسكرية روسية.
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كما كشف الكرملين أن روسيا عطلت أنظمة الرادار فوق سوريا لمنع رصد الطائرة التي تقل الأسد.
( العربية)

 
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