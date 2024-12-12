اجرى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، حواراً مع مجلة "تايم" الأميركية تناول خلالها العديد من المواضيع المحلية والدولية.



وخلال حواره، تطرق الى الحرب في الشرق الأوسط، وقال إن "مشكلة الشرق الأوسط أسهل في التعامل معها من مشكلة روسيا وأوكرانيا، مؤكداً أنها "سوف تُحَل".

Advertisement

وأضاف قائلا: "لقد كان الوضع في الشرق الأوسط فظيعاً. كان 7 تشرين الأول 2023، (تاريخ هجوم حركة حماس على إسرائيل)، أمراً فظيعاً. الجميع ينسون ما حدث في 7 تشرين الاول، لكن ذلك كان يوماً فظيعاً للعالم، وليس لإسرائيل فقط. وأعتقد أن الوضع في الشرق الأوسط سوف يُحَل. تحدث أشياء مثمرة للغاية في الشرق الأوسط. أعتقد أن وضع الشرق الأوسط سوف يُحَل. أعتقد أنه أكبر تعقيداً من (مشكلة) روسيا وأوكرانيا، ورغم ذلك فإنني أعتقد أنه أسهل في الحل"، لكنه رفض إعطاء تفاصيل حول تلك "الأشياء المثمرة" التي تحدث.



وعن غزة رفض ترامب أن يؤكد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أعطاه ضمانات بشأن موعد إنهاء الحرب في القطاع وقال :"لا أريد أن أقول ذلك، ولكنني أعتقد أنه يشعر بالثقة بي، وأعتقد أنه يعرف أنني أريد لهذه الأزمة أن تنتهي. أريد لكل شيء أن ينتهي. أريد ألا يُقتل الناس على أي من الجانبين".