بوتين يشيد برئيس الإمارات لاهتمامه بتطوير الذكاء الاصطناعي

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أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لإيلائه تطوير الذكاء الاصطناعي اهتماما كبيرا.وقال بوتين خلال كلمة ألقاها في مؤتمر دَوْليّ حول الذكاء الاصطناعي: "أود أن أشير إلى أنني أعرف ذلك من خلال اتصالاتي الشخصية برئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.. فإنه يولي اهتمامًا كبيرًا بهذا ويعلق أهمية كبيرة على تطوير الذكاء الاصطناعي".وأضاف بوتين: " نحن نعلم ما هو مستوى التصنيف الدولي الذي وصلت إليه دولة الإمارات العربية المتحدة العام الماضي، ونعلم أن الإمارات على سلم التصنيف هذا قد حققت ببساطة إنجازات مذهلة، ووصلت إلى ارتفاعات مذهلة، وقفزت ببساطة عدة مراحل، وصعدت إلى عدة مراكز".وأشار بوتين إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تهدف أن تصبح المورد الأكثر أهمية لتحقيق أهداف التنمية الوطنية، وضمان تعزيز القدرة الدفاعية للبلاد، والتطوير النوعي للاقتصاد والقطاعات الاجتماعية، والإدارة العامة، وتنمية الابتكار، معلنا في الوقت ذاته عن ثورة مقبلة في مختلف مجالات النشاط بفضل تطور الذكاء الاصطناعي. (سكاي نيوز)