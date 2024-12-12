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عربي-دولي

"الأيدي الخطأ".. هكذا علقت الخارجية الأميركية على ضربات إسرائيل لـ"سوريا"

Lebanon 24
12-12-2024 | 12:38
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أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، إن "إسرائيل التي نفذت مئات الغارات الجوية على سوريا منذ إسقاط الفصائل المسلحة المعارضة للرئيس بشار الأسد، تهدف إلى ضمان عدم وقوع ترسانة الجيش السوري في الأيدي الخطأ".
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أضاف بلينكن أن "الغرض المعلن من هذه الإجراءات الإسرائيلية هو محاولة ضمان أن المعدات العسكرية التي تخلى عنها الجيش السوري لن تقع في الأيدي الخطأ، مثل الإرهابيين والمتطرفين وغيرهم"، موكداً "لكننا سنتحدث، نتحدث فعلاً، مع إسرائيل ومع آخرين حول سبل المضي قدماً". (سكاي نيوز) 

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