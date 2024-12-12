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دعوة من "أبو عبيدة" للشبان في الضفة الغربية.. ما مضمونها؟

Lebanon 24
12-12-2024 | 12:57
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 دعا الناطق باسم "كتائب القسام" - الجناح العسكري لحركة حماس ابو عبيدة، اليوم الخميس، "الشبان والمقاومة في الضفة الغربية إلى تكثيف عملياتهم ضد الجنود والمستوطنين".

أضاف: "إن تكثيف العمليات يأتي إسنادا لغزة ومن أجل إفشال مخططات تل أبيب التي تتسارع وتيرتها لضم الضفة وفرض وقائع جديدة على الأرض".
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