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عربي-دولي

فرنسا تتابع الفترة الانتقالية في سوريا بـ"حذر كبير"

Lebanon 24
12-12-2024 | 12:55
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أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الخميس، أن فرنسا تتابع الفترة الانتقالية في سوريا بحذر كبير. 

وقالت لـ"الحدث" إن على السلطة الانتقالية في سوريا أن تأخذ في الاعتبار التنوع العرقي والديني والسياسي، مشيرة الى انها "ستبقى على تواصل مستمر مع المعارضة السورية بالخارج".
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كما اعتبرت ان "الانتشار العسكري في المنطقة الفاصلة بين سوريا وإسرائيل انتهاك لاتفاق فضّ الاشتباك".
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