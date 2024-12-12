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عربي-دولي

عن منشأة "نووية" إيرانية.. إليكم ما أعلنته الوكالة الدولية للطاقة الذرية

Lebanon 24
12-12-2024 | 13:03
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أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الخميس، إن "إيران قبلت تشديد الرقابة على منشأة فوردو النووية بعدما أسرعت طهران بشكل كبير من تخصيب اليورانيوم قريبا من مستوى صنع الأسلحة"، حسب تقرير اطلعت عليه "رويترز".
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 وأوضحت في تقرير سري إلى الدول الأعضاء أن إيران "وافقت على طلب الوكالة بزيادة وتيرة وكثافة تطبيق تدابير الرقابة في منشأة فوردو لتخصيب الوقود وتسهيل تطبيق هذا النهج الرقابي". (سكاي نيوز) 
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