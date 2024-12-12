عن منشأة "نووية" إيرانية.. إليكم ما أعلنته الوكالة الدولية للطاقة الذرية

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وأوضحت في تقرير سري إلى الدول الأعضاء أن إيران "وافقت على طلب الوكالة بزيادة وتيرة وكثافة تطبيق تدابير الرقابة في منشأة فوردو لتخصيب الوقود وتسهيل تطبيق هذا النهج الرقابي". (سكاي نيوز)