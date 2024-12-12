وجّه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، رسالة للشعب الإيراني.



وقال نتنياهو: "طغاتكم استثمروا 30 مليار دولار لدعم الأسد وبعد 11 يوما من القتال انهار نظامه".



أضاف: " لقد أنفقوا مليارات الدولارات لدعم حماس وحزب الله وفي غضون أسابيع قليلة قُضي على معظم قيادات الحزب وصواريخه".

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