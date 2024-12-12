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عربي-دولي

مفاجأة جديدة.. "صفقة" بين روسيا والقيادة الجديدة في سوريا

Lebanon 24
12-12-2024 | 14:07
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تقترب روسيا من التوصل إلى اتفاق مع القيادة الجديدة في سوريا للاحتفاظ بقاعدتين عسكريتين حيويتين في البلاد، وفقاً لما أعلنت وكالة "بلومبرغ"، 

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة في موسكو وأوروبا والشرق الأوسط، طلبت عدم الكشف عن هويتها، القول إن "المحادثات مع القيادة السورية الجديدة تتعلق ببقاء القوات الروسية في ميناء طرطوس البحري وقاعدة حميميم الجوية".
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ووفقا للمصدر في روسيا، فإن "وزارة الدفاع الروسية تعتقد أن لديها تفاهما غير رسمي مع هيئة تحرير الشام يسمح ببقاء روسيا في القاعدتين".

وحذر المصدر من أن الوضع قد يتغير في ظل عدم الاستقرار في سوريا. (الحرة) 
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