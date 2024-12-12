مفاجأة جديدة.. "صفقة" بين روسيا والقيادة الجديدة في سوريا

أعلنت وكالة "بلومبرغ"،

Advertisement

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة في موسكو وأوروبا والشرق الأوسط، طلبت عدم الكشف عن هويتها، القول إن "المحادثات مع القيادة السورية الجديدة تتعلق ببقاء القوات الروسية في ميناء طرطوس البحري وقاعدة حميميم الجوية".ووفقا للمصدر في روسيا، فإن "وزارة الدفاع الروسية تعتقد أن لديها تفاهما غير رسمي مع هيئة تحرير الشام يسمح ببقاء روسيا في القاعدتين".وحذر المصدر من أن الوضع قد يتغير في ظل عدم الاستقرار في سوريا. (الحرة)