صفقة جديدة مرتقبة بين "حماس" وإسرائيل.. هذا ما تضمّنه الاتفاق المقترح

Advertisement

أفادت "وول ستريت جورنال"، اليوم الخميس، بأن "حماس" قبلت لأول مرة ببقاء قوات إسرائيلية موقتا في غزة بعد وقف إطلاق النار بغية التوصل لاتفاق.وذكرت الصحيفة ان "حماس" سلّمت قائمة بأسماء المحتجزين وبينهم أميركيون ستطلق سراحهم بموجب الاتفاق.والاتفاق المقترح بين حماس وإسرائيل يشمل وقف إطلاق النار لـ60 يوما يتم فيها الإفراج عن 30 محتجزا بينهم أميركيون، وفقاً للصحيفة.وبحسب الصحيفة، أبدت "حماس" موافقة على بقاء القوات الإسرائيلية موقتا في محوري فيلادلفيا ونتساريم. كما أنها وافقت على عدم وجودها لإدارة الجزء الفلسطيني من معبر رفح.