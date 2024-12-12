Advertisement

عربي-دولي

صفقة جديدة مرتقبة بين "حماس" وإسرائيل.. هذا ما تضمّنه الاتفاق المقترح

Lebanon 24
12-12-2024 | 15:16
A-
A+
Doc-P-1291981-638696390901424540.jpg
Doc-P-1291981-638696390901424540.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت "وول ستريت جورنال"، اليوم الخميس، بأن "حماس" قبلت لأول مرة ببقاء قوات إسرائيلية موقتا في غزة بعد وقف إطلاق النار بغية التوصل لاتفاق.


وذكرت الصحيفة ان "حماس" سلّمت قائمة بأسماء المحتجزين وبينهم أميركيون ستطلق سراحهم بموجب الاتفاق. 
Advertisement


والاتفاق المقترح بين حماس وإسرائيل يشمل وقف إطلاق النار لـ60 يوما يتم فيها الإفراج عن 30 محتجزا بينهم أميركيون، وفقاً للصحيفة.


وبحسب الصحيفة، أبدت "حماس" موافقة على بقاء القوات الإسرائيلية موقتا في محوري فيلادلفيا ونتساريم. كما أنها وافقت على عدم وجودها لإدارة الجزء الفلسطيني من معبر رفح. 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2024-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:47 | 2024-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:10 | 2024-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:49 | 2024-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:19 | 2024-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:57 | 2024-12-12
16:50 | 2024-12-12
16:40 | 2024-12-12
16:38 | 2024-12-12
16:29 | 2024-12-12
16:06 | 2024-12-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24